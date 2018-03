Une startup wallonne entend recharger votre smartphone à l'énergie solaire

Recharger son GSM? S'il n'y a pas une prise secteur dans le coin, c'est mission impossible. 'Il existe évidemment des installations à panneau solaire, mais elles sont souvent trop grandes que pour être emportées facilement', déclare Geoffroy Gion de Sunslice. 'Et quand elles existent, telles ces mini-appareils qu'on peut commander sur internet, leur puissance est généralement négligeable, ce qui fait qu'ils n'en valent pas la peine.'

Il va de soi qu'on peut tout simplement emmener avec soi un 'battery pack' supplémentaire, mais une fois encore, quand c'est épuisé, c'est terminé. En cas d'une assez longue absence d'une source d'électricité à proximité, il n'y a donc pas de solution. Avec Sunslice, Gion et son co-fondateur ont donc, durant leurs études d'ingénieur, mis au point un remède tout-en-un: une batterie rechargeable au moyen de cellules solaires performantes, afin que même si le soleil ne pointe pas le bout du nez, il y ait encore et toujours de l'énergie disponible.

Comment est-ce possible? 'En recherchant sur le marché la meilleure technologie possible au niveau des panneaux solaires avec le Mono-cristalline de SunPower, et en optant pour une miniaturisation poussée', explique Gion. 'Nous avons conçu un panneau solaire dépliable qui se recharge complètement de lui-même en trois à cinq heures en fonction de l'intensité solaire, et qui recharge un smartphone standard jusqu'à 85 pour cent en une heure et demie.'

Cuir durable

Pour son produit, Sunslice a collaboré non seulement avec SunPower, mais aussi avec un fabricant de cuir de Gembloux. 'La gaine de notre produit est faite en effet d'un cuir robuste durable. Elle peut donc être ouverte et refermée des milliers de fois sans usure notable', déclare le CEO qui exhibe un prototype prêt pour la commercialisation. 'A présent, nous sommes occupés à finaliser la production. Nous achèterons les composants chez nos différents fournisseurs, mais l'assemblage se fera chez nous en Belgique dans des ateliers protégés', ajoute-t-il. 'Pour financer cette production, nous avons pour la première fois recherché du capital externe sous la forme d'un prêt convertible.'

La vente devrait donc débuter aux environs du mois de juin, estime Gion. 'Nous ciblerons d'abord le segment B2C en proposant le chargeur en ligne dans notre boutique web, puis aussi via d'autres plates-formes telles Amazon en eBay. Grâce à un marketing en ligne poussé, nous espérons trouver nos premiers clients et ce, directement dans le monde entier. Car ce n'est pas en Belgique que le soleil brille le plus, évidemment. Comme la batterie peut aussi être rechargée sur une prise secteur, elle pourra être utilisée toute l'année durant et fonctionner sur l'énergie solaire durant les déplacements.' Une autre piste visée par Sunslice est celle de la vente B2B. 'Les entreprises pourront également acheter notre produit en gros pour le proposer de manière personnalisée à leurs clients ou relations. La gaine en cuir est en effet très aisément personnalisable.'