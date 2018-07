Hysopt récolte 1,9 million d'euros

Ces fonds supplémentaires sont avancés par l'angel investor Karl Willemen, le fonds d'investissement Qbic et un partenaire stratégique dont le nom n'est pas mentionné dans le communiqué de presse. Hysopt développe des logiciels de conception et de simulation pour de grandes installations de chauffage et de refroidissement, et ce avec succès en Belgique et aux Pays-Bas. Ces moyens nouveaux permettront à l'entreprise de s'étendre à l'international dans le secteur HVAC. Peter Van Roosbroeck, CEO d Hysopt, évoque ainsi le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège, la Suède et le Danemark.

Le logiciel cloud de Hysopt permet à des concepteurs techniques de maîtres d'ouvrages, de bureaux d'études et d'installateurs de mettre au point des installations de chauffage et de refroidissement plus performantes que par le passé. Ainsi, de telles installations peu énergivores permettent de réaliser potentiellement 30% d'économies sur les coûts en énergie tout en offrant un niveau de confort plus élevé. Van Roosbroeck : "Nous ciblons les clients qui souhaitent des installations durables et à haut rendement. Notre logiciel se révèle particulièrement intéressant lors de la planification ou de la rénovation d'hôpitaux, d'écoles, de tours de logement, de complexes industriels ou de tout autre bâtiment de grande dimension."