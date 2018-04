L'Internet des voitures enclenche la vitesse supérieure

Nous consolidons nos nombreux projets et services au sein d'une entité et donnons ainsi un signal clair au marché. " Ainsi s'est exprimé Volkmar Denner, CEO de Bosch, peu après l'annonce de la création de la division Connected Mobility Solutions. Pas question de lancement d'activités en mobile ou IoT, mais bien une évolution stratégique visant à rassembler l'ensemble des efforts dans ces domaines afin de leur donner davantage de maturité. " Nous avons commencé nos premiers travaux préparatoires en 2008. Et aujourd'hui, plus de 2,5 millions de véhicules connectés utilisent déjà la technologie de Bosch. A l'époque, nous avons vendu ProSyst avant de développer notre propre middleware, la Bosch IoT Suite, avant de nous tourner vers l'IoT Cloud puis notre Center for Artificial Intelligence. "

...