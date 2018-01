Le numéro deux de Twitter démissionne

SoFi est l'une des plus opulentes startups américaines en technologie financière. L'année dernière, la jeune entreprise a vu cependant son image ternie par des accusations d'intimidation sexuelle. Son CEO Mike Cagney a de ce fait été licencié en septembre dernier, après quoi Tom Hutton a repris les rênes du pouvoir en tant que CEO ad intérim. Depuis lors, la startup, qui propose des prêts en ligne, était à la recherche d'un nouveau directeur général.

Elle l'a finalement trouvé en la personne d'Anthony Noto qui dirigera SoFi à partir du 1er mars. Fort de son expérience dans le monde financier, Noto semble être la personne idéale pour assumer cette fonction. En qualité de conseiller de Goldman Sachs, il avait accompagné notamment l'entrée en Bourse de Twitter. En 2014, il devint directeur financier de cette même Twitter et depuis novembre 2016, il y était le COO. Le service de diffusion vidéo live constitua l'un de ses chevaux de bataille.

Chez Twitter, les responsabilités de Noto sont à présent reprises par d'autres membres de la direction du site de microblogage. "Anthony fut un incroyable défenseur de Twitter et un partenaire fidèle pour moi et pour l'équipe directoriale", affirme Jack Dorsey, CEO de Twitter dans un communiqué de presse.

Twitter perd aussi une directrice qui rejoint Coinbase

Lundi, on apprenait aussi que la vice-présidente d'exploitation de Twitter,Tina Bhatnagar, rejoignait Coinbase, l'une des plus importantes plates-formes pour crypto-monnaies. Suite à la popularité croissante de ces dernières, la plate-forme éprouvait des difficultés à répondre à toutes les questions des utilisateurs. En recrutant Tina Bhatnagar et en doublant les effectifs de son équipe de support, Coinbase entend répondre téléphoniquement aux utilisateurs à toute heure du jour et ce, à partir d'avril.