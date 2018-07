La fusion entre Bancontact et Payconiq finalisée, Nathalie Vandepeute devient CEO

En mars dernier, Bancontact et Payconiq annonçaient leur ambition de proposer une appli de paiement unifiée, capable de "combiner le meilleur des deux mondes." En pratique, Payconiq fonctionne indépendamment d'un réseau ou d'un terminal de paiement : le commerçant reçoit l'argent directement sur son compte. Pour sa part, Bancontact offre avec ses cartes de paiement et son appli une plus large couverture de consommateurs et de commerçants.

Les deux applis de paiement continuent provisoirement à exister, mais les actionnaires des deux entreprises - à savoir plusieurs banques - avaient signé une convention d'intention de fusion.

Celle-ci est désormais finalisée. La nouvelle entreprise portera le nom de Bancontact Payconiq Company dont la direction a été confiée à Nathalie Vandepeute. "Elle mettra à profit sa longue expérience du monde bancaire afin de convaincre un maximum de Belges à passer au paiement mobile", précise le communiqué de presse.

Vandepeute a entamé sa carrière dans le secteur IT. Elle est ensuite passée chez IGN où elle est devenue directrice commerciale, puis directrice du marketing. Ensuite, elle a opté pour BNP Paribas Fortis où elle a notamment été responsable de projets stratégiques en matière de paiements.

Kim Van Esbroeck occupera dans la nouvelle société les fonctions de chief commercial officer. Il s'agit là de la même fonction que celle qu'elle avait chez Bancontact avant de succéder à Kris De Rijck comme CEO.