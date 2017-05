Christel Verschaeren rejoint Digipolis

"C'est une importante décision, mais il n'y avait plus de défi à relever pour moi, et je ne voyais plus de possibilités de progresser encore", voilà comment Christel Verschaeren explique le pourquoi de son départ de chez IBM après y avoir connu une carrière bien remplie qui dura 29 ans. Les quatre dernières années, elle assuma la fonction de CIO d'IBM Europe, mais sa grande passion résidait surtout dans la transformation numérique, dans le changement d'activités et dans l'impact de ces modifications sur les gens ('change management').

"Sachant que la ville d'Anvers mise pleinement sur les 'smart cities', l'innovation, la transformation numérique et la BI, le choix de Digipolis s'imposa logiquement à moi. Et en tant qu'Anversoise, j'ai évidemment aussi une forte affinité avec la ville", ajoute Verschaeren. Christel Verschaeren assumera la fonction de client engagement manager pour le CPAS et le Vivre Ensemble de la ville. Cela ira de pair avec pas mal de travail IT, mais aussi avec un projet de transformation en vue d'harmoniser ou d'intégrer de manière optimale les systèmes IT des services urbains et du CPAS.

Il s'agit là quand même d'un véritable bouleversement pour quelqu'un qui occupait un rôle de CIO au sein de l'une des entreprises IT en vue. "Mais je suis très satisfaite de ma décision. Je ne peux que conseiller d'en faire autant à tout un chacun qui a fait le tour de son travail: cela vous donne de nouveau l'oxygène et l'espace nécessaires pour croître", conclut Verschaeren, qui remporta le prix Jump Wo.men@work en 2011et qui siège aussi au sein du conseil d'administration de X-Fab et d'iDrops.