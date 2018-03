YouTube veut permettre le live streaming à partir de l'appli caméra du smartphone

Sur son blog, YouTube présente une fonction avec laquelle l'utilisateur peut commencer à se livrer à du streaming à partir de son téléphone et ce, d'une manière nettement moins compliquée. Si vous utilisez le navigateur Chrome, vous pourrez activer directement votre webcam et streamer en direct sur YouTube.

Avant, les streamers recouraient souvent à un encodeur, à savoir un appareil compressant la vidéo et l'audio en un format supporté par YouTube. Mais ce type d'appareil sera donc superflu au départ de Chrome. Grâce à cette facilité, YouTube entend concurrencer des services tels Facebook Live et Periscope de Twitter. Chez le site web de vidéos, on déclare en outre vouloir permettre des fonctionnalités similaires sur d'autres navigateurs.

'Smartphone livestream'

Une autre nouveauté que YouTube souhaite lancer, c'est la possibilité de procéder à du live streaming à partir du smartphone et ce, directement à partir de l'appli caméra. L'entreprise négocierait actuellement à ce propos avec les fabricants Asus, LG, Lenovo, Nokia et Samsung. L'objectif est que le service soit intégré à leurs appareils haut de gamme et ce, même si l'on ne sait provisoirement pas encore clairement de quelle manière.

Dans un communiqué, les développeurs de YouTube veulent également encourager d'autres fabricants à prévoir des intégrations de diffusion en direct avec YouTube. Ils présentent dans ce but une nouvelle appli sur leur site web, avec laquelle les programmeurs peuvent travailler.