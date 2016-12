Yahoo découvre une nouvelle fuite de 2013: plus d'un milliard de comptes piratés

Yahoo signale qu'en 2013, des pirates ont commis des vols sur plus d'un milliard de ses comptes. Précédemment, l'entreprise avait annoncé qu'en 2014, 500 millions de comptes avaient été piratés. Mais en 2013, les dommages avaient été plus importants, et les hackers avaient également eu accès aux questions de sécurité posées par les utilisateurs.