Xylos prend une participation dans une entreprise IoT anversoise

Bagaar est une jeune entreprise anversoise. Ses 30 collaborateurs sont spécialisés dans l'innovation numérique et dans le développement de hardware (y compris des capteurs et modules) et de software (tableaux de bord et logiciels ciblant fortement UX) pour l'Internet of Things (IoT). "Mais nous sommes aussi conseiller en innovation, concepteur et développeur IoT", déclare Georges Lieben, CEO de Bagaar. C'est précisément cette approche qui a persuadé Xylos de prendre une importante participation dans l'entreprise. Aucun chiffre exact n'a cependant été cité.

"Conjointement avec Bagaar, nous allons élargir nos services pratiques et tactiques pour la transformation numérique de nos clients", explique Luk Denayer, CEO de Xylos. Le département ThingTank de Xylos fusionnera du reste avec Bagaar. ThingTank possède essentiellement une expertise en matière d'infrastructures 'cloud' Microsoft Azure for IoT.

La combinaison des deux entreprises se traduira désormais par une offre complémentaire et une amplification des services basés IoT. Pour Xylos, il s'agit de nouveau d'un élargissement de sa gamme, après y avoir précédemment déjà ajouté la 'mixed reality', les applis et les communications unifiées via les marques Neo, IntoApps et Inia. Tout comme Xylos, ces marques appartiennent au Groupe AXE, dont fait également partie Ahlers. Le président du Groupe AXE n'est autre que Christian Leysen.

