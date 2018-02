Visa et Coinbase se rejettent la balle suite à des problèmes de crypto-transactions

Plusieurs utilisateurs d'une carte Visa se sont plaints d'un problème sur le site d'actualités Reddit. Ils y ont posté des messages du genre: "Mon compte en banque a été complètement vidé, et je me retrouve donc sans rien" ou "Fauché comme les blés. On m'a facturé 17 fois 1.000 dollars." Le problème s'est manifesté au niveau de l'achat de monnaies numériques via la plate-forme de crypto-espèces Coinbase. Les deux entreprises se rejettent mutuellement la faute.

"Nous avons constaté que les transactions fautives sont dues à Visa qui a annulé des paiements, puis les a réintroduits. Coinbase n'a rien à se reprocher. Nous travaillons avec Visa pour nous assurer que toutes les victimes soient remboursées", annonce Coinbase sur son compte Twitter.

'Multiples paiements'

Pour Visa, ses services ont fait ce qu'il fallait. "Visa n'a pas effectué de changements ayant entraîné de multiples paiements", a expliqué un porte-parole à The Next Web. "Nous n'avons pas non plus reçu la moindre mention d'autres vendeurs à propos de problèmes éventuels."

Les clients de Coinbase qui ont été victimes des transactions erronées, peuvent s'enregistrer auprès du service clientèle de l'entreprise. En outre, le site web de Coinbase conseille également à ses clients trompés de prendre contact avec leur agence bancaire.