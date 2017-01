Une université néerlandaise remporte l'Hyperlooprace organisée par Elon Musk

Le week-end passé, 27 équipes issues du monde entier se sont affrontées dans l'Hyperloop Pod Competition organisée par Elon Musk. Elles ont tenté d'atteindre avec leur capsule de transport futuriste la vitesse la plus élevée possible tout au long d'un tube d'essai d'1,2 kilomètre de long. Finalement, c'est l'équipe de la TU Delft qui a obtenu le meilleur score global.

L'Hyperloop Pod Competition est organisée par Elon Musk, fondateur de SpaceX et de Tesla. Musk a lancé en personne la finale et a visité le stand de l'équipe de Delft. Grâce à cette compétition, il entend stimuler le développement d'une forme révolutionnaire de transport rapide et sobre en énergie, où les personnes et les biens transiteraient à une vitesse de 1.200 kilomètres à l'heure dans des tubes à très faible pression atmosphérique. Pour répondre au défi lancé par Musk, des équipes d'étudiants du monde entier ont conçu, fabriqué et testé des 'hyperloop-pods', à savoir des mini-capsules circulant dans ce genre de tubes.

Pas les plus rapides, mais les meilleurs

''Nous n'étions pas les plus rapides, mais ce n'était pas non plus le prix que nous visions'', déclare Van de Kerkhof. C'est l'équipe allemande WARR qui se montra la plus véloce. ''Nous voulions fournir une solide contribution innovante. Nous ne nous sommes donc pas focalisé uniquement sur la vitesse, mais aussi sur l'efficience lors de la construction de notre capsule, ainsi que sur les coûts et la sécurité. C'est sur cette base que nous avons décroché le premier prix.''

Le concept des étudiants de Delft est ultraléger: en utilisant la fibre de carbone à la fois légère et résistante, la capsule néerlandaise de 4,5 mètres de long et d'1 mètre de haut environ ne pèse que 149 kilos. C'est au moyen d'aimants qu'elle flotte dans l'air, ce qui n'entraîne que peu de perte énergétique.