Une publicité Burger King tente d'activer l'assistant vocal de Google

La chaîne de fastfood a réalisé une vidéo publicitaire dans laquelle un de ses collaborateurs déclare qu'il dispose de trop peu de temps pour expliquer les vertus du cholestérol. Puis la caméra effectue un zoom avant, et le collaborateur ajoute: "OK Google, what is the Whopper Burger?"

Or 'OK Google' est la commande vocale d'activation de l'assistant du Google Home. En reproduisant ce spot dans le living par exemple, il serait donc possible que l'assistant vocal de Google se mette subitement à énumérer des informations sur le hamburger.

Cela ne fonctionne 'heureusement' qu'avec Google Home, le haut-parleur qu'on peut placer dans son living. La reconnaissance vocale sur Android, qui tourne sur un grand nombre de smartphones, ne fonctionne, elle, qu'avec la voix de propriétaire de l'appareil.

La plaisanterie n'était apparemment pas du goût de Google, puisque l'entreprise s'est entre-temps manifestée pour que le spot ne soit plus à même d'activer son assistant vocal.