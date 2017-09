'Une première 5G' chez Deutsche Telecom

Ce réseau-test exploite le spectre 3,7 GHz et repose sur la norme LTE, mais avec la technologie 5G pour augmenter la vitesse et réduire la latence. Deutsche Telekom insiste sur le fait qu'il s'agit d'un test en extérieur et donc pas en laboratoire. L'objectif est d'étendre le test en 2018, au fur et à mesure de l'avancement de la mise en oeuvre de la norme 5G, en vue d'un déploiement plus large.

Il n'est donc pas encore question d'une technologie 5G disponible dans le commerce, car elle n'est en effet pas entièrement finalisée. A noter que Telecom Italia entend lui aussi expérimenter un réseau 5G à San Marino, notamment parce que la réglementation en matière de normes de rayonnement y est plus souple.

Huawei expérimente du reste aussi la 5G en Belgique et ce, en collaboration avec Proximus. La mise en oeuvre de la norme et son déploiement commercial ne sont cependant prévus que dans les années à venir. Généralement, l'on s'attend à trouver un logo 5G sur nos téléphones au plus tôt en 2020.