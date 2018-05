Un nouveau CEO pour faire progresser MobileXpense

Pieter Geeraerts est le nouveau directeur de MobileXpense. Il rejoint l'entreprise à présent que Fortino Capital y a pris une participation majoritaire au moyen d'un investissement de 20 millions d'euros.

"Dans l'évolution d'une entreprise, il faut des créateurs, des gens capables de développer quelque chose à partir de rien. Mais ensuite, on a aussi besoin de personnes ayant d'autres talents pour pouvoir mieux progresser. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers Pieter", explique le CEO démissionnaire Xavier Deleval à Data News.

MobileXpense est, selon Matthias Vandepitte, partner chez Fortino Capital, une perle cachée: "Ces dix-huit dernières années, l'entreprise a grandi jusqu'à devenir une firme possédant deux cents clients, dont pas mal de multinationales, et 1.300 implémentations. Souvent, tout cela a été le résultat d'un bouche à oreilles, mais à présent, nous voulons donner une plus grande visibilité à la marque et étoffer l'équipe commerciale, afin de pouvoir croître davantage."

La firme est spécialisée dans le rapportage numérique des frais de voyage et autres pour entreprises. En même temps que le nouveau CEO, elle annonce aussi une nouvelle version web de sa plate-forme éponyme. Sous l'appellation SpendCatcher, elle va en outre lancer une appli mobile supplémentaire qui pourra identifier les reçus et les intégrer au système de MobileXpense.

Maintenir la croissance

La mission de Geeraerts est claire: "Ces dernières années, l'entreprise a crû de vingt pour cent par an. Nous voulons maintenir cette croissance, voire l'accélérer. La plupart de nos clients actuels possèdent leur centre décisionnel en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais le monde est bien plus vaste que cela. Il reste donc des clients potentiels à trouver." Des rachats ne sont pas exclus, même si ce n'est pas là le focus principal.

Jusqu'il y a peu, Geeraerts était actif chez Worldline, où il dirigeait au niveau international les Global Bid Management & Strategic Deals et où il était responsable de l'organisation et des processus de vente. Avant cela, il a dirigé Basware au Benelux et en France. Il travailla aussi chez Alcatel-Lucent.

En injectant de l'argent fin 2017, le fonds d'investissement Fortino a pris une participation majoritaire dans MobileXpense. Les autres actions sont réparties entre les fondateurs initiaux de l'entreprise, dont Deleval et le Groupe Josi, qui avait précédemment déjà investi dans le spécialiste des frais.

Deleval continuera de travailler pour l'entreprise et de siéger au sein du conseil d'administration, mais il va aussi élargir son horizon: "Je vais consacrer du temps à nos produits, à notre support et à l'élargissement de notre gamme."