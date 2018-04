Un article de Wikipedia sur une échevine malinoise émane d'un collaborateur de son cabinet

Le magazine en ligne malinois As Gau Paust a appris que l'article de Wikipedia sur l'échevine Geypen de Malines en charge notamment de la planification de l'espace, de l'habitat, de la jeunesse et de la famille, ainsi que de la rénovation urbaine a été envoyé du réseau de la maison communale de Malines. D'une enquête plus approfondie, il est apparu qu'il s'agissait d'un collaborateur du cabinet de Greet Geypen. L'échevine elle-même n'aurait été informée ni de l'article, ni des ajouts.

Même si Wikipedia déconseille que quelqu'un écrive des articles sur lui ou sur son travail, il n'est pas étonnant qu'au cours d'une année électorale, des hommes/femmes politiques amplifient ou complètent leur présence en ligne. Mais dans ce cas-ci, un certain nombre de changements ont été observés par Wikipedia même, qui a supprimé plusieurs adaptations, afin d'éviter que l'article devienne trop subjectif ou élogieux.

L'été dernier déjà, As Gau Paust avait découvert une affaire similaire sur Wikipedia. Il s'agissait en l'occurrence du bourgmestre Bart Somers, appartenant au même parti que Geypen, dont la page avait été complétée par des paragraphes flatteurs. Ici encore, l'auteur était actif au sein de la maison communale de Malines. Précédemment (en 2016), la page Wikipedia de l'échevin N-VA Bart De Nijn avait elle aussi été modifiée.