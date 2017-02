Transavia confie son infrastructure ICT à Cegeka

Le contrat porte non seulement sur l'infrastructure, mais aussi sur la gestion technique de plus de cent applis. Dans ce cadre, un environnement hybride sera mis en oeuvre avec un nuage privé, un nuage partagé et des services issus du nuage public. Précédemment déjà, Transavia avait également choisi Cegeka pour la gestion et l'aménagement de ses postes de travail.

Transavia, une filiale d'Air France KLM, a opté pour le fournisseur de services d'Hasselt sur base de six objectifs business et d'un montant maximal, pour lesquels Cegeka s'est montré le meilleur. Il est ici question notamment de la garantie de continuité, mais aussi de la diminution annuelle des coûts d'exploitation. Cegeka deviendra aussi un partenaire de la transformation numérique que l'entreprise effectuera dans les années à venir.