Tout le monde pourra bientôt vérifier Twitter

C'est fin 2009 que Twitter introduisit le système de vérification. L'objectif était de donner aux utilisateurs une manière claire de confirmer la légitimité d'un compte. Le système était destiné aux personnalités publiques susceptibles d'être parodiées ou imitées. Les célébrités vérifiées voyaient aboutir une petite coche bleue à côté de leur nom, afin d'établir une nette distinction entre le compte officiel et des comptes factices.

Après un certain temps, le système évolua pour devenir plus qu'un simple 'badge' indiquant que le compte est bien réel. Twitter se mit à proposer davantage de fonctions aux utilisateurs vérifiés, comme des statistiques sur les scores de leurs tweets. Les versions bêta des nouvelles fonctions aboutissaient aussi d'abord chez eux.

En outre, on ne sait jamais très clairement ce qu'il fallait précisément faire pour être vérifié. Il n'existait pas de critères fixes et souvent, il fallait simplement attendre que Twitter prenne contact avec vous pour être vérifié.

En novembre 2017, Twitter décida de fermer la plate-forme de vérification après le tumulte provoqué par la vérification de Jason Kessler, l'organisateur de l'action de protestation d'extrême-droite aux Etats-Unis. Il devint alors manifeste pour Twitter que la signification de la coche bleue avait fortement changé. Ce qui devait servir à identifier rapidement un profil officiel, était désormais considéré par les utilisateurs comme un 'cachet d'approbation' de la part de Twitter.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon