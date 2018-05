TheValueChain récolte 3,6 millions d'euros

TheValueChain est un consultant SAP belge. Grâce à l'investissement récolté, la firme établie à Kontich et Wavre va pouvoir soutenir sa stratégie de croissance. "Nous injectons en tout 3,6 millions d'euros dans l'organisation", déclare Dieter Oversteyns, managing partner et co-fondateur de TheValueChain, à Data News. "La majeure partie de ce capital provient des actionnaires actuels: la direction de TheValueChain et la maison-mère Gumption." En outre, quelques investisseurs extérieurs ont aussi été attirés, notamment les frères Gregory et Anthony de Clerck, peut-on lire sur derijkstebelgen.be. La phase de capitalisation a été accompagnée par le fonds d'investissement SDM-Valorum. Gumption et la direction de TheValueChain demeurent les actionnaires principaux.

Stratégie de croissance

TheValueChain est une composante du groupe Gumption, un incubateur d'entreprises comparable au groupe Cronos. Ce spécialiste des logiciels, qui se focalise sur les systèmes SAP pour le commerce de gros et la distribution, la production discrète, les services professionnels et d'utilité publique, a lui-même effectué quelques rachats ces dernières années. Avec ce nouvel investissement, une nouvelle société de chapeautage, TheValueChain Solutions, sera créée, laquelle devrait héberger diverses entreprises.

"Nous fondons une nouvelle société qui, en tant qu'holding, viendra chapeauter TheValueChain et d'autres entreprises plus petites", affirme Dieter Oversteyns. Ce nouvel holding devrait rendre la structure plus robuste dans l'optique de rachats potentiels.

Six ans après sa création, TheValueChain occupe 185 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. Elle dispose de filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse.