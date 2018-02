Spotify prépare-t-elle un haut-parleur de sa propre conception?

Les offres d'emploi ne mentionnent certes pas le terme 'speaker', mais Spotify y utilise les termes suivants: "prêt à créer ses premiers produits physiques" et à travailler à "du hardware à connexion internet". Selon le journal britannique The Guardian, ces offres d'emploi signifieraient que l'entreprise suédoise entend lancer sur le marché un concurrent aux haut-parleurs intelligents d'Amazon, d'Apple et de Google.

Jusqu'à présent, Spotify dépend du matériel d'autres entreprises. C'est ainsi que le service de streaming est disponible sur des appareils tels l'Amazon Echo, la Playstation 4 et même dans un modèle de la série 7 de BMW.

Ce faisant, l'entreprise se rend elle-même vulnérable, parce que les fabricants d'électronique en vue disposent aussi de leur propre service musical et peuvent donc exclure Spotify. C'est ainsi que Spotify ne fonctionne pas sur l'HomePod d'Apple, qui ne supporte que le service musical payant Apple Music.

Aux Etats-Unis, Apple Music est un redoutable concurrent pour Spotify. Selon The Wall Street Journal, Apple Music possèderait en effet d'ici le mois de juin plus d'utilisateurs payants que Spotify. Globalement, Spotify demeure cependant clairement le numéro un.

Pour l'instant, Spotify n'a pas encore réagi aux rumeurs faisant état d'un éventuel haut-parleur intelligent en préparation.