Selon la rumeur, un nouveau smartphone Palm sortirait cette année

Palm est surtout connue pour ses Personal Digital Assistents (PDA) très populaires dans les années 90. Le PDA fut le prédécesseur de l'actuel smartphone. Après le lancement de l'iPhone, l'entreprise annonça qu'elle arrêtait les ventes de PDA. Un an plus tard, elle présentait un smartphone tournant sur son propre système d'exploitation webOS, mais c'était déjà trop tard, et l'entreprise fut alors rachetée par HP pour 1,2 milliard de dollars.

Ressuscité

Et voilà qui nous amène à la situation actuelle de la marque Palm. En 2014, le géant technologique américain revendit cette dernière à la firme chinoise TCL, qui fabrique les téléphones Alcatel et BlackBerry actuels. TCL a entre-temps aussi ressuscité la marque BlackBerry avec une série de smartphones Android. Pour ce qui est de Palm, c'était le calme plat jusqu'à présent.

Un directeur de TCL avait l'année dernière pourtant confirmé au site d'infos néerlandais Android Planet que son entreprise envisageait de relancer la marque Palm en 2018. Ce serait donc en fin d'année que le premier nouveau smartphone Palm devrait voir le jour. Entre-temps, des sources du site d'infos Android Police ont confirmé cette nouvelle.

Groupe-cible plus âgé

Selon la rumeur, TCL aurait déjà conclu un contrat avec le fournisseur télécom américain Verizon. Les smartphones Pan s'adresseraient à un public plus âgé, du fait que la marque jouissait surtout d'un pic de popularité dans les années 90. On ne connaît aucun autre détail sur ces nouveaux smartphones.

De précédentes relances de marques populaires ont déjà prouvé que la nostalgie peut fonctionner. HMD Global observe par exemple que ses téléphones Nokia prennent progressivement une place sur le marché des smartphones. Les chiffres enregistrés au quatrième trimestre de 2017 indiquent ainsi que Nokia fait mieux avec ses 4,2 millions appareils vendus qu'un fabricant confirmé de téléphones Android comme Sony.

La propre marque de TLC, BlackBerry, demeure provisoirement une niche spécifique. Reste à savoir si la stratégie de TLC et la force de la marque suffiront à remettre Palm sur la voie du succès.