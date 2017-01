Proservia débarque en Belgique

ManpowerGroup lance Proservia en Belgique. Cette marque existe depuis assez longtemps déjà en France et supporte les utilisateurs finaux de services IT. ManpowerGroup cible ainsi le marché de la gestion des lieux de travail et de celle des infrastructures. Le spécialiste RH propose, à l'entendre, une solution pour les nouveaux modèles d'organisation du travail, où les employés travaillent selon des horaires décalés et sur des sites différents. Avec Proservia, les entreprises peuvent sous-traiter (partiellement) leur helpdesk en vue de proposer par exemple un support permanent. Proservia est déjà active dans seize pays européens et occupe actuellement 7.000 personnes.

FuturSkill, la deuxième nouvelle marque lancée par ManpowerGroup, propose des formations et accompagne les chercheurs d'emploi.