Premières livraisons commerciales avec des drones en France

Le drone est utilisé par DPDgroup, une composante du groupe La Poste et ce, au départ de Saint-Maximim-La-Sainte-Beaume en Provence jusqu'à un site de collecte chez un incubateur qui héberge une dizaine de start-ups.

Le trajet fait 15 kilomètres de longueur, et le drone emporte des colis pesant jusqu'à 1,5 kilo. Pour la mise au point de son drone, DPDgroup collabore avec Atechsys. Le drone a en principe une portée maximale de 20 kilomètres à une vitesse de 30 km/heure. Le petit appareil sans équipage dispose de six rotors en carbone et autorise une diffusion vidéo et data en direct.

L'ensemble du trajet suivi par le drone est automatisé. Quiconque souhaite envoyer un colis, doit se rendre dans un terminal spécial, où le colis est préparé à l'expédition sans aucune intervention humaine. Pour pouvoir appliquer le projet, il fallait au préalable encore obtenir l'autorisation de l'autorité aérienne civile française. Le trajet a également été testé deux années durant, ce qui représente plus de six cents heures de vol.

DPDgroup n'est pas le seul acteur logistique désireux d'utiliser des drones. Hier encore, nous annoncions qu'Amazon avait mené à bien son premier test d'Amazon Prime Air. DHL expérimente également depuis quelques années déjà des livraisons de colis au moyen de drones. Il s'agit en l'occurrence de livraisons vers des destinations dans des régions malaisément accessibles.

<iframe width="100%" height="350" src="https://www

.youtube.com/embed/JqJgwVOp2xQ" frameborder="0" allowfullscreen>