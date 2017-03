Philips va lancer de nouvelles TV Android sur le marché

TP Vision, qui fabrique des téléviseurs commercialisées sous la marque Philips, présente quelques nouveaux modèles dans les séries 9000, 7000 et 6400. Les nouvelles fonctions les plus étonnantes sont le support des normes HDR10 et Hybrid Log Gamma, un écran OLED à résolution UHD Premium, ainsi qu'une nouvelle puce exclusive, la P5, développée par TP Vision et intégrée aux modèles haut de gamme de cette ligne de produits.

Les nouveautés

Toutes les TV de la nouvelle série incorporent Android M et permetent notamment de visionner les séries HDR sur Netflix. En outre, une partie nettement plus importante de la gamme est équipée de la technologie Ambilight propre à Philips. Il s'agit là d'un système de LED de couleur à l'arrière du téléviseur, qui 'étendent' les couleurs des bords de l'écran vers le mur à l'arrière de l'appareil. S'il s'agit par exemple d'une scène sous-marine, l'utilisateur verra ainsi tout son mur s'éclairer de bleu. "La qualité des TV Philips dépasse ce qui est visible à l'écran", explique Kostas Vouzas, senior director business EMEA chez TP Vision, à ce propos durant la présentation à la presse. "Nous voulons aller au-delà du visionnement TV classique."

En présentant ces nouveaux téléviseurs, TP Vision n'est pas peu fière de leur design conçu avec une touche de flair européen. Ici pas de boîtier plastique en noir piano, mais des pieds minimalistes en aluminium brossé. Voilà qui donne aux téléviseurs un look quelque peu plus raffiné, même si nous ne sommes pas entièrement convaincus par le 'label' placé à la base de la série 9000.

Puis, il y a aussi la puce P5. Il s'agit là du premier moteur d'images développé par TP Vision même. Le but est d'assurer notamment un meilleur contraste, des couleurs plus vives et des images plus nettes.

Les appareils

La TV Philips 7502, le nouveau produit-phare de la série intermédiaire, est un modèle UHD ultramince, équipé de la nouvelle puce P5. Elle se décline en versions de 49 pouces, 55 pouces et pas moins de... 65 pouces. Cette TV LED incorpore entre autres la norme HDR Premium pour du contenu HDR10 et HLG. Elle est équipée aussi d'Ambilight et d'une barre sonore dans le pied. L'objectif, selon Vouzas, est de susciter un sentiment premium pour un appareil assez abordable.

Un modèle qui s'inscrit tout à fait dans la logique premium, c'est la nouvelle TV Philips OLED 9002. Il s'agit là du deuxième appareil OLED de Philips après le 901F présenté à l'IFA. Le 9002 est un modèle OLED avec Ambilight et un design assez minimaliste. L'appareil offre une résolution 4K avec, comme il sied à l'OLED, des couleurs plus vives et du noir bien... noir. Ce modèle OLED 9002 existe en une version intégrant la nouvelle puce P5 et tournant sur la plus récente version M du système Android Smart TV (Nougat n'existe pas encore pour les TV intelligentes).

Venons-en à présent aux véritables appareils de gamme intermédiaire, comme le Philips 6482 à écran de 49 ou 55 pouces. Ce qui fait la spécialité de cet appareil assez abordable, c'est que Philips y a intégré quelques fonctions supérieures typiques. C'est ainsi que le 6482 est équipé de la technologie Ambilight entre-temps bien connue et du traitement des couleurs 14 bits. Plus tard cette année encore, on verra apparaître le 6432 (en versions 49 et 55 pouces, avec Ambilight) et le 6412 à écran de 65 pouces. Enfin, il y aura aussi le 6402 Full HD à écran de 32 pouces. Tous les quatre tourneront sur la toute dernière version d'Android TV.