Phi Data fournira un nouveau système de scannage aux institutions européennes

Il s'agit entre autres de l'achat de 150 lecteurs de codes-barres (Data Logic Memor X3), de l'installation et de la configuration d'une application client sur les lecteurs, ainsi que de la mise en oeuvre et de la maintenance cinq années durant d'un serveur intermédiaire assurant la liaison entre un système SAP et le système de gestion des actifs de Phi Data.

Cette commande émane du secrétariat général du Conseil européen, de la Cour européenne de Justice, de la Cour des Comptes européenne et de l'Institut Universitaire européen. Tous recherchaient un substitut à leurs lecteurs de codes-barres mobiles actuels, utilisés pour dresser l'inventaire de leurs actifs.

La valeur de ce contrat-cadre est de 459.972,20 euros hors TVA. Phi Data était le seul candidat et exécutera donc toute la commande.