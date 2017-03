Peugeot améliore la conduite automobile avec une technologie belge

Le Groupe PSA, constitué de Peugeot et Citroën, a à Barcelone effectué la démonstration de son Peugeot Instinct Concept, une voiture combinant intelligence artificielle (AI) et Internet des choses (IOT). L'entreprise exploite la plate-forme Sentiance en vue d'améliorer les déplacements dans la voiture et ce, sur base du profil de l'occupant et d'un contexte en temps réel.

La voiture utilise aussi la Samsung Artik Cloud Platform, pour relier d'autres éléments comme des montres intelligentes, smartphones, réseaux sociaux,... avec elle. Ce n'est pas un hasard, si on retrouve à la fois Samsung et Sentiance dans le véhicule, puisque le géant sud-coréen avait fin 2015 encore investi dans Sentiance. A l'époque, cette dernière avait en effet récolté 5,2 millions d'euros auprès de Samsung et d'autres partenaires.