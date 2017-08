PayPal lance une carte de crédit

Il s'agit d'une carte de Mastercard liée à un reversement cashback spécial, par lequel les clients peuvent se voir rembourser 2 pour cent du montant de leurs achats. Cet argent est alors transféré dans leur portemonnaie numérique chez PayPal et est en fait destiné à stimuler davantage le comportement d'achat des clients. Pour la carte de crédit, PayPal collabore avec le fournisseur de services financiers Synchrony.

Cette décision s'inscrit dans l'envie qu'a PayPal de se profiler davantage comme une solution de paiement courante. Au cours de l'année et demie écoulée, l'entreprise américaine a déjà conclu plus de vingt accords avec des acteurs en vue tels Apple, Visa et JPMorgan, afin que le service de paiements fasse toujours davantage partie de la vie de ses quelque 210 millions de clients.