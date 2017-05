NRB et Getronics choisies par Sibelga

Le contrat, dont la valeur n'a pas été communiquée, aura une durée de quatre années et pourra être prolongé deux fois d'un an. NRB et Getronics opèreront conjointement.

Sibelga, qui gère les réseaux de distribution du gaz et de l'électricité à Bruxelles, réorganise actuellement son architecture ICT selon un modèle de silo partiellement externalisé. Concrètement, cela revient à une transition des systèmes d'information, alors que Windows 10 y sera implémenté, ainsi que la gestion du nouvel environnement de travail.

"La façon de travailler précise et structurée du consortium durant toute la procédure de sélection, ainsi que sa politique de prix ont fait pencher la balance en sa faveur", affirme Jean-Louis Mapessa, Head of IT Production chez Sibelga. "Sa solution répond à nos attentes en matière de fiabilité, flexibilité et ergonomie, mais aussi au niveau de la facilité pour les utilisateurs avec des outils qui doivent être adaptés à leurs nouvelles habitudes de travail, à un secteur en pleine évolution et à un service clientèle qui se doit d'être toujours optimal."