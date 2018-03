Microsoft facilite la navigation des aveugles et des malvoyants

Microsoft préparait depuis assez longtemps déjà sa technologie '3D Soundscape' destinée à aider à orienter ces personnes au moyen de sons et à les faire se déplacer dans le trafic. Précédemment déjà, l'entreprise avait expérimenté un casque de sa propre conception, mais à présent, elle annonce l'appli Soundscape pour appareils iOS.

L'appli vous tient au courant des carrefours et des obstacles. Elle propose en outre des balises audio que vous pouvez consulter, lorsque vous êtes quelque peu désorienté. Pour ce faire, vous utiliserez les petites flèches au-bas de l'appareil, pour retrouver l'itinéraire correct sur base d'un message oral. De plus, Soundscape est aussi une appli de navigation qui propose le chemin le plus rapide pour aller d'un point 'A' à un point 'B'.

Selon Microsoft, l'appli n'est pas conçue pour remplacer complètement le chien guide d'aveugle, mais il s'agit d'une aide appréciable dans les villes à forte circulation. Provisoirement, Soundscape n'est disponible qu'aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne via l'App Store.