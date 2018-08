Magic Leap lance son casque AR

Magic Leap a accompli un parcours quelque peu atypique. Peu après sa fondation, la jeune entreprise située dans l'état américain de Floride réussit à récolter 2,3 milliards de dollars, notamment auprès d'entreprises en vue telles Google, Alibaba, AT&T, mais aussi auprès des autorités saoudiennes. Il s'ensuivit trois années de battage médiatique, de cachotteries et de vidéos bricolées. L'on craignait dès lors que Magic Leap ne soit tout simplement que du 'vaporware', à savoir une idée intéressante qui ne décolle jamais vraiment. Mais l'entreprise a finalement réussi à mettre son appareil au point.

La réalité augmentée à un solide prix

Le casque, appelé Leap One Lightwear, combine le graphisme informatique à des images tirées du monde réel, dans le plus pur style de la réalité augmentée. Il se branche sur un petit ordinateur qui peut se fixer à un vêtement. De plus, il s'accompagne d'une commande facile à utiliser. L'ensemble qui, tout comme le Microsoft Hololens, est destiné aux développeurs et aux artistes, revient à... 2.295 dollars (quelque 1.980 euros) et offrirait une autonomie de trois heures avec sa batterie en pleine charge. Provisoirement, il n'est commercialisé que dans des villes américaines spécifiques (Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco et Seattle) et doit être installé dans le living par une équipe spécialisée.

Un bond magique en avant?

Le Leap One Lightwear tourne sur son propre système d'exploitation: LuminOS. Il est fourni avec un navigateur web et un lecteur vidéo, en plus de quelques démos. L'une d'elle plonge l'utilisateur dans un monde subaquatique où les poissons évoluent entre les meubles de votre salle à manger. Comme le casque est capable de détecter le début et la fin des surfaces, on y trouve aussi la démo d'un combat opposant un dragon à un chevalier sur votre table de cuisine, le perdant chutant finalement dans le vide.

Le premier jeu d'action complet devrait sortir plus tard cette année. Des robots tenteront d'entrer de force dans le living du joueur. Si tout se passe à l'image des premiers jeux démos proposés par les casques VR, ce ne sera probablement pas le fruit du hasard.

Les premiers articles des journalistes qui ont déjà pu tester le casque, sont en tout cas mitigés. La technologie est impressionnante, écrit ainsi CNBC, mais elle nécessite encore pas mal de peaufinage. The Verge annonce pour sa part que c'est un appareil de qualité, mais pas réellement extraordinaire. Après la tendance VR d'il y a quelques années et compte tenu des concurrents tels l'Hololens, la technologie Magic Leap doit être considérée comme une évolution plutôt que comme un gigantesque pas en avant.