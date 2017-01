LindaCare s'étend aux Etats-Unis

Cette extension succède en effet à une conférence tenue l'an dernier aux Etats-Unis par l'entreprise, durant laquelle elle a observé un intérêt important de la part de divers acteurs. A l'époque, elle avait également remporté le prix d'investissement de Connecticut Invest d'une valeur d'un demi-million de dollars.

La filiale américaine dispose au départ de quatre collaborateurs en charge de la vente et du support, mais elle envisage d'étoffer son personnel durant l'année.

LindaCare est spécialisée dans le contrôle à distance des patients souffrant de maladies chroniques. Le but est de générer une meilleure qualité des soins et une diminution des frais de traitement. L'année dernière, l'entreprise avait déjà fait l'objet d'un investissement d'un million et demi d'euros, qui avait été utilisé pour faire progresser et étendre la plate-forme de santé en Europe.