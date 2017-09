LG présente un nouveau smartphone de luxe lors de l'IFA

L'appareil tourne sur un processeur Qualcomm Snapdragon 835, dispose d'une LPDDR4x RAM de 64 giga-octets, extensible à 2 téraoctets au moyen d'une carte microSD. Sa batterie offre une capacité de 3.300 mAh.

Le V30 est étanche et résiste à la poussière (iP68) et peut être rechargé sans fil ou via le connecteur USB-C (avec Quick Charge 3.0). L'appareil photo à l'arrière est équipé d'un objectif F1.6 Crystal de 16 méga-pixels. Celui en façade est de type 5 méga-pixels. L'appareil arrière peut filmer à une qualité de 13 méga-pixels. La reproduction s'effectue sur un écran QHD OLED FullVision de 6 pouces offrant une résolution de 2.880x1.440 pixels.

Il n'y a pas encore de date de lancement et de prix exacts pour le marché belge. Mais à présent que l'appareil a été présenté à l'IFA, on peut s'attendre à ce qu'il se retrouve ces prochains mois dans les magasins tant physiques que web belges.