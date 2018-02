'Les jeunes se retirent de Facebook'

Selon une étude d'eMarketer, le nombre d'utilisateurs mensuels de Facebook diminuera dans les catégories d'âge entre 12 et 17 ans (-5,6%) et entre 18 et 24 ans (-5,8%). Ce qui frappe, c'est que le plus important réseau social gagne des utilisateurs dans d'autres catégories. Selon une estimation, un demi-million de nouveaux utilisateurs de 55 ans et plus s'enregistreront ainsi sur Facebook d'ici la fin de cette année.

eMarketer cite surtout Snapchat comme une alternative croissante pour les catégories d'âge où Facebook perd des utilisateurs. "Jusqu'à présent, Facebook voyait pas mal d'ados et de jeunes migrer vers Instagram, explique Bil Fisher, Senior Analyst. "Mais à présent, tout indique que la plupart des jeunes se tournent à présent vers Snapchat."

Il ne fait cependant aucun doute que Facebook est encore et toujours le plus important réseau social au monde. L'entreprise a récemment présenté des chiffres qui le prouvent. En tout, 2,13 milliards d'utilisateurs se connectent mensuellement à leur profil sur Facebook.