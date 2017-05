'Les Etats-Unis veulent instaurer une interdiction d'ordinateur portable sur les vols provenant d'Europe'

Selon les sources de The Daily Beast auprès de services de sécurité européens, le département Homeland Security américain serait sur le point de bannir les ordinateurs portables et autres appareils similaires des vols provenant d'Europe. Tel était déjà le cas en mars pour les vols en provenance de dix aéroports du Moyen-Orient.

On ne sait pas exactement quand cette mesure pourrait s'appliquer, mais elle pourrait être annoncée aujourd'hui même.

Concrètement, les Etats-Unis craignent que des ordinateurs portables soient utilisés pour dissimuler des explosifs en vue de commettre des attentats durant les vols. Cela s'est déjà produit une fois l'année dernière en Somalie, où un avion avait dû effectuer un atterrissage d'urgence suite à une explosion.

Un aperçu des mesures actuelles

Pourtant, les bagages à main entre les aéroports européens et américains sont déjà contrôlés dans les moindres détails. Ces dernières années, on a ainsi appris que nos GSM ou ordinateurs portables ne peuvent contenir d'accu déchargé (pour pouvoir démontrer qu'il s'agit bien d'exemplaires opérationnels). Nos chaussures peuvent être également des 'lanceurs de bombes', alors qu'une bouteille d'eau ou de boisson rafraîchissante de plus de 200 millilitres peut représenter un risque que les services de sécurité ne veulent pas prendre.

Tous ces objets, en ce compris l'ordinateur portable qui est même contrôlé séparément, sont effectivement scannés, mais il est apparemment encore et toujours impossible pour les services de sécurité de distinguer une bombe d'un laptop.

Ne pas travailler durant le vol

Appliquer la mesure dans la pratique s'avérera en tout cas très désagréable pour les passagers. Toujours plus de voyageurs utilisent en effet leur ordinateur portable ou leur tablette pour visionner des séries ou des films sur de longs vols. Et les hommes/femmes d'affaires les utilisent aussi pour travailler.

Avec la nouvelle mesure, les ordinateurs portables seraient encore autorisés dans la soute à bagages. Mais lors du check-in des bagages, il y a nettement plus de risques de vol, parce qu'ils aboutissent sans surveillance sur la bande transporteuse par exemple.