Les Britanniques doivent officiellement renoncer à la portabilité de leurs droits numériques à cause du Brexit

A partir du 29 mars 2019, les Britanniques perdront leurs droits numériques en dehors de la Grande-Bretagne. Voilà ce qu'a annoncé la Commission européenne dans un communiqué. Cette décision est due à la procédure du Brexit, dans laquelle sont actuellement impliquées l'Union européenne et la Grande-Bretagne.

Ce qu'on appelle la portabilité des droits numériques permet aux citoyens de l'Union européenne d'utiliser leurs abonnements à Spotify ou à Netflix par exemple dans d'autres pays européens également. A partir du 1er avril, les services de diffusion de Proximus et de Telenet seront ainsi disponibles à l'étranger.

Effets bilatéraux

Initialement, les Britanniques pouvaient eux aussi profiter de la nouvelle réglementation, ce qui leur permettait d'utiliser notamment 'BBC iPlayer' à l'étranger. Mais c'en sera fini d'ici un an. Cette mesure aura cependant des effets bilatéraux car les opérateurs britanniques n'autoriseront plus non plus les abonnements des Européens continentaux en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique n'a pas encore réagi à la nouvelle décision de l'UE.