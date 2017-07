Le site de 'fact-checking' Snopes en difficultés financières

Snopes n'est pas très connu du grand public, mais le site existe depuis plus de vingt ans déjà et s'occupe principalement de confirmer ou d'infirmer les histoires à dormir debout publiées sur internet et mieux connues aujourd'hui sous l'appellation 'fake news' (fausses nouvelles).

La photo d'une pieuvre dans un canal de Venise? Faux. Une substance bizarre dans un bois qui s'avère être un nid de vers de terre? Faux. Ou une histoire plus récente encore: les chanteurs de Linkin Park et Soundgarden ont-ils vraiment été assassinés, parce qu'ils voulaient dévoiler un scandale pédophile? Faux également. Tous ces contrôles et éclaircissements sont l'oeuvre de Snopes.

Mais le site connaît actuellement des problèmes en raison d'un litige qui l'oppose à un partenaire avec lequel il collaborait intensivement il y a quelques temps encore. Ce partenaire, qui se chargeait de la publicité, du trafic et du développement du site, a décidé à présent de fermer le robinet.

Selon The Atlantic, Snopes a besoin de quelque cent mille dollars par mois pour fonctionner. A cela viennent à présent s'ajouter les frais juridiques du procès qui oppose donc Snopes et Proper Media, le nom du partenaire en question. Voilà pourquoi Snopes a aujourd'hui fait appel à du financement participatif (crowdfunding). Et les choses se passent apparemment bien, puisqu'en même pas 24 heures, 456.000 sur les 500.000 dollars nécessaires ont été récoltés. Rien ne dit cependant que cela suffira ni comment se déroulera le procès, dont une audition aura lieu ce vendredi.

Echeveau juridique

En réalité, le litige opposant Snopes et Proper Media est nettement plus complexe que ne révèle l'explication susmentionnée et est expliquée en long et en large par The Atlantic.

Le fait est que Snopes a été créé par le couple David et Barbara Mikkelson. Mais quelques années après leur divorce en 2015, Barbara a revendu ses actions à quelques personnes au sein de Proper Media. L'entreprise partenaire a donc son mot à dire au sein de Snopes. Mais la vision et la façon de mener les affaires entre Proper Media, David Mikkelson et la rédaction de Snopes se sont sérieusement détériorées ces derniers temps.

C'est en partie pour cela que Mikkelson décida de son propre chef d'interrompre la collaboration avec Proper Media car, selon cette dernière, la décision en question ne pouvait être prise unilatéralement. Proper Media a donc fermé le robinet financier, ce qui fait que Snopes se voit contrainte à présent de demander de l'argent à ses fans pour survivre provisoirement.