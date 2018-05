Le sénat américain veut réintroduire la neutralité du net

Les règles introduites sous l'ère Obama en vue de protéger la neutralité du net ont été annulées en décembre dernier par le contrôleur américain télécom FCC. Il en résulte que les fournisseurs tels AT&T, Comcast et Verizon ne devront plus traiter de manière égalitaire le trafic internet à partir du 11 juin.

Les démocrates se sont opposés à cette décision, et le sénateur Ed Markey a introduit une résolution visant à infirmer cette abolition. Or les démocrates sont minoritaires au sénat américain. Cependant, deux membres indépendants et trois sénateurs républicains se sont ralliés à cette initiative. Voilà pourquoi la résolution a été acceptée par 52 voix contre 47.

BREAKING: The Senate just voted to restore #NetNeutrality! We won.



To all of those who kept fighting and didn’t get discouraged: you did this. You raised your voices and we heard you. Thank you.



Now the fight continues. On to the House!