Le premier réseau 5G dans un parc d'entreprises en Belgique est un fait

Le réseau 5G est le résultat d'une collaboration entre l'entreprise de télécommunications Ericsson et le parc de technologies et de services Corda Campus. Dans ce 5G-Life Campus, comme on l'appelle, les entreprises pourront expérimenter toutes sortes d'applications sur ce réseau plus rapide. Avec ce projet, Ericsson est non seulement la première société à proposer un réseau 5G dans notre pays, mais aussi en Europe.

Même si la norme 5G n'est pas encore officiellement fixée, les étudiants de l'école supérieure PXL et les collaborateurs d'AE pourront déjà tester de nouvelles applications sur le réseau du 5G-Life Campus. Il y aura aussi une collaboration étroite avec la filiale d'Ericsson d'Aix-la-Chapelle, ce qui permettra d'appliquer de nouvelles mises à jour à Hasselt également.

Applications VR et AR

La Hogeschool PXL envisage pas mal de possibilités avec ce réseau 5G rapide. Elle entend entre autres expérimenter des applications VR et AR: "Via le 5G-Life Campus, nous pourrons offrir une perspective supplémentaire à plusieurs de nos projets de recherche", explique Steven Palmaers, directeur de la recherche au centre d'expertise Smart ICT de PXL. "Je pense ici par exemple à la prochaine génération de casques autonomes permettant le streaming d'images à haute résolution 5G à partir d'internet, ou à des applications dans le domaine de l'internet des objets ('Internet of Things'), où nous envisageons avec la 5G de très nombreuses possibilités intéressantes et ce, grâce à la faible latence du réseau."

Ericsson n'est pas le seul acteur qui expérimente un réseau 5G dans notre pays. Proximus par exemple y effectue actuellement aussi des tests en collaboration avec Huawei.