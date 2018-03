Le OnePlus 5T ne sera plus vendu en Amérique du Nord

OnePlus a confirmé qu'elle ne proposera plus son produit-phare en Amérique du Nord. Les appareils ont été vendus plus rapidement que prévu, et l'entreprise a expliqué au site d'infos Engadget qu'aucun nouveau smartphone ne sera plus fourni.

Le fabricant chinois de smartphones déclare qu'il est en outre trop compliqué de munir les appareils d'autres régions d'un chargeur ad hoc. Actuellement, l'Amérique représente 25 pour cent des ventes de téléphones OnePlus. Au niveau mondial, l'entreprise a engrangé 1,4 milliard de dollars de bénéfice, soit deux fois plus qu'un an avant.

"Dans une catégorie de produits, où aucun autre fabricant ne progresse, nous on croît", explique Kyle Kiang, directeur de marketing chez OnePlus. Les amateurs de OnePlus aux Etats-Unis et au Canada devront donc attendre le prochain produit-phare de l'entreprise.