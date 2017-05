Le nouvel indicateur de volume corporel BVI remplacera le BMI au moyen d'une appli

Pour calculer l'index de masse corporelle classique, il convient de diviser son poids (en kilos) par le carré de sa taille (en mètres). Un BMI compris entre 18,5 et 25 est synonyme de poids sain. En-dessous de 18,5, il est question de poids insuffisant et au-dessus de 25 de surpoids.

Toujours plus d'études révèlent cependant les carences du BMI. Le nombre obtenu ne donne en effet une indication que sur le poids par rapport à la taille de la personne. Il ne tient pas compte du pourcentage de graisse ou de la façon dont cette dernière se répartit dans le corps. Les muscles pèsent en outre plus lourd que la graisse, ce qui fait qu'on peut être parfois qualifié d'obèse sur base de la masse musculaire. Des chercheurs de la Mayo Clinic et de l'université de Westminster ont par conséquent trouvé une nouvelle manière de déterminer le poids sain d'un individu: le BVI.

L'appli mesure le corps en 3D via deux photos qui sont analysées. En outre, elle tient aussi compte de facteurs tels l'âge, le sexe et l'activité physique. Elle examine aussi la répartition du poids. De la graisse dans la région de l'estomac et enveloppant des organes peut augmenter le risque de maladies cardiaques et de diabètes. L'appli est disponible pour l'iPad et peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store.