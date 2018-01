Le fondateur de Mobile Vikings va diriger i3-Technologies

Il n'y a pas si longtemps, i3-Group (l'ex-Vanerum) était encore un agenceur classique de locaux scolaires et un distributeur de technologies. "A la fin des années nonante du siècle dernier, nous fûmes l'une des premières entreprises à avoir fait le pas vers le soutien de l'apprentissage numérique", explique le CEO Gert Van Erum. "Les tableaux intelligents se trouvaient à l'époque encore à un stade précoce et constituaient surtout un complément de notre gamme de produits classiques. Le marché a cependant très rapidement évolué, et les moyens de support numériques sont vite devenus incontournables dans les classes et les salles de réunion. Le problème, c'est que nos fournisseurs ne pouvaient suivre les changements rapides dans ce secteur et que leurs produits n'offraient donc plus les performances attendues par le marché. En 2013, nous avons par conséquent pris la décision radicale de lancer notre propre marque technologique i3, que nous avons hébergée dans la nouvelle division i3-Technologies."

Enorme croissance

Après des années de grands changements, de réorganisations et de pas mal d'investissements, i3-Group est prête à accomplir le prochain pas avec i3-Technologies. "Lancer un nouveau label sur le marché constitue un fameux défi", affirme Gert Van Erum. "Pour commencer, nous avons dû développer et fabriquer toute une gamme de produits - tant du hardware que du software - pour l'enseignement et les entreprises."

"En à peine cinq ans, i3-Technologies est devenue le principal département de notre entreprise. Aujourd'hui, i3-Technologies réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et fournit des produits dans plus de septante pays dans le monde." Rien qu'en Belgique, 15.000 enseignants travailleraient avec son software.

Et on est encore loin d'avoir atteint le sommet apparemment. i3-Technologies croît actuellement de manière exponentielle, plus précisément de plus de 100 pour cent par mois ces cinq derniers mois. "Pour mener à bien cette progression et surtout renforcer encore la marque, nous avons à présent engagé Hans Similon", ajoute encore Van Erum. "Hans possède énormément d'expérience dans le secteur technologique et sait comment imposer une marque."

Communauté

Hans Similon est surtout connu en Flandre pour avoir travaillé chez l'opérateur télécom Mobile Vikings. Lors des prochaines élections communales, il sera aussi tête de liste Open VLD à Hasselt.

Après la vente de Mobile Vikings, Similon a rejoint Startit@KBC et Adecco, où il s'occupa surtout de rechercher et d'accompagner des startups prometteuses. "Chez i3-Technologies, j'ai la chance de combiner mon expérience dans le secteur technologique et le travail avec des startups", déclare Similon pour expliquer son arrivée.

"Et le facteur connectif est l'ouverture à la clientèle, ce qui a toujours été mon cheval de bataille. L'ouverture à la clientèle est du reste l'une des principales explications du succès de Mobile Vikings. Or l'expérience du client et la priorité qu'on lui donne n'ont fait que gagner en importance ces dernières années. La force d'une marque réside dans une puissante communauté d'utilisateurs satisfaits, un potentiel qui est à coup sûr présent chez i3-Technologies."