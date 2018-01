Le bitcoin fonce vers le seuil des 11.000 dollars

Mi-octobre, le bitcoin valait encore quelque 5.000 dollars, soit la moitié de sa valeur actuelle. La récente hausse est encore plus spectaculaire que celle du début de l'année, lorsque le cours en était encore à 1.000 dollars environ, avant de se crasher, comme il le fait régulièrement.

Le bitcoin s'avère en effet extrêmement volatile. Après que la crypto-monnaie ait ce mercredi matin atteint la valeur record de 10.825 dollars, elle a régressé de 700 dollars une petite heure plus tard, puis elle s'est remise à progresser.

Le bitcoin, qui n'existe pas physiquement, a été introduit en 2009 et exploite un système de paiement poste-à-poste (peer-to-peer) basé sur la technologie de la chaine de blocs (blockchain). Il s'échange sur des plates-formes internet spécifiques et n'a pas de cours légal. Son cours n'est du reste pas déterminé par une banque centrale ou un gouvernement, mais par une importante communauté internet. Il est toujours plus souvent accepté comme moyen de paiement, par exemple dans les restaurants ou dans le secteur de l'immobilier. En raison de sa popularité croissante, les transactions s'effectuent cependant de manière toujours plus lente et nécessitent de gigantesques quantités d'électricité.

Les institutions financières et les pouvoirs publics lancent régulièrement des critiques acerbes à l'égard de cette monnaie, qu'ils ne peuvent contrôler. Mi-septembre, Jaie Dimon, CEO de JPMorgan, déclarait encore que le bitcoin, c'était une "escroquerie" qui allait "imploser". Quant au directeur du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, il a récemment affirmé que le bitcoin est "la définition même d'une bulle prête à éclater".