La startup 'food' Apicbase recueille 700.000 euros de capital de croissance

Apicbase a été créée par le chef Julien Burlat notamment. L'entreprise développe un logiciel dans le nuage destiné à gérer et optimiser les activités des cuisines professionnelles. Elle y arrive en liant les données des mets et des photos, afin de générer une sorte de notice visuelle pour chaque mets, expliquant par le... menu comment le préparer. L'objectif est entre autres de faciliter la formation de nouveaux collaborateurs en cuisine. Les photos peuvent aussi servir à des fins de marketing.

Petit extra d'Apicbase: le studio photos conçu pour effectuer des prises de vue de plats. L'appareil Apic Studio a comme but de faciliter tout particulièrement l'agencement d'un mets pour une prise de vue à haute résolution.

L'entreprise a été créée en 2014. Depuis mai de l'année dernière, elle fait partie de l'incubateur Start it @kbc. Apicbase possède aujourd'hui 200 clients, dont Sodexo, Puratos et Unilever, dans plus de quinze pays. Avec l'argent récolté, la petite entreprise entend étoffer son équipe et développer plus avant ses activités logicielles et matérielles.