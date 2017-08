La start-up IoT Zingbox reçoit une injection de capital de 22 millions de dollars de la part de Dell

Ce capital sera utilisé par Zingbox pour accroître son personnel, améliorer ses produits et amplifier sa part de marché, selon le CEO de l'entreprise, Xu Zou.

IoT Guardian exploite la technologie de l'apprentissage machine et se focalise entièrement sur la personnalisation de chaque appareil IoT, indique Zingbox. La solution a été conçue afin de permettre continuellement une communication de et vers chaque appareil. Elle tient compte ici d'écarts comportementaux et prévient en cas de réaction suspecte au sein du système. Cette solution s'avère par exemple intéressante pour les hôpitaux, détaillants et entreprises IoT.

Parmi les autres entreprises débutantes tombées dans l'escarcelle de Dell Technologies Capital, citons Cylance, Big Switch Network, Zscaler et MongoDB.

