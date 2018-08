'La Flandre figure encore et toujours sur la mini-liste de Tesla'

'Il s'agit pour l'instant d'attendre l'adjudication en cours d'élaboration, mais dès qu'elle sera lancée, la Flandre, tout comme les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres candidats encore, la recevront', déclare une source proche du dossier à Data News.

The Wall Street Journal signale aujourd'hui que des négociations précoces sont en cours entre l'Allemagne et Tesla. Le CEO de cette dernière, Elon Musk, avait même indiqué sur Tweeter que l'Allemagne avait la préférence, plus spécifiquement 'la région frontalière entre l'Allemagne et la France, à proximité aussi des pays du Benelux'. Mais selon notre source, ces rumeurs ne signifieraient pas que l'usine Tesla soit forcément installée en Allemagne.

L'adjudication pour la giga-fabrique de Tesla est en cours depuis quelques années déjà. En septembre 2015, il y avait déjà eu un entretien entre Musk et le gouvernement flamand. En février 2017, on apprenait qu'il y avait de nouveau une concertation et en mars de cette année, Data News écrivait que la Flandre se trouvait encore et toujours sur la 'shortlist', ce qui n'a pas changé aujourd'hui.