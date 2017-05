La fin du lecteur de cartes: Itsme va devenir votre identité belge en ligne

La mise en oeuvre est très facile: à partir d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger pour iOS ou Android l'appli Itsme de Belgian Mobile ID (jusqu'il y a peu connue sous l'appellation Belgian Mobile Wallet). Vous devrez alors l'associer une seule et unique fois à votre identité au moyen d'un lecteur de cartes. Si vous aboutissez ensuite sur un site ou auprès d'un service qui supporte Itsme, il vous suffira de vous connecter via l'appli avec un code PIN à cinq chiffres. Vous n'aurez donc pas besoin d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe séparé.

Vous utiliserez aussi l'appli pour vous identifier via un PC. Il suffira de saisir votre numéro de GSM. Vous recevrez ensuite de l'appli Itsme sur votre smartphone une mention avec laquelle vous pourrez confirmer votre identification ou transaction.

Confidentialité et sécurité

Itsme repose sur trois éléments pour confirmer votre identité: le smartphone, la carte SIM et votre code PIN personnel. Si l'un des trois n'est pas correct, l'appli ne fonctionnera pas.

Mais qu'en ira-t-il de vos données personnelles, lorsque vous confirmerez un achat en ligne via Itsme? "Dans 99 pour cent des cas, aucune donnée personnelle ne sera échangée", explique Kris De Ryck, CEO de Belgian Mobile ID. "Nous limiterons l'échange des données à un minimum. Mais si vous voulez par exemple vous faire livrer un colis à votre adresse spécifique, il est possible que ces données vous soient demandées. Mais dans ce cas, vous verrez explicitement dans l'appli que le commerçant vous le demande."

De Ryck insiste sur le fait qu'Itsme a été développée en accordant la priorité à la sécurité: "Garantir une sécurité à cent pour cent, nous ne le faisons pas, mais nous adoptons la forme de sécurité la plus élevée possible." Cela signifie cependant aussi que l'appli ne fonctionnera pas sur les smartphones avec accès-racine. Windows Phone n'est pas prévu non plus en raison de sa faible utilisation.

Par contre et du fait que le service peut être associé à une carte SIM, l'appli fonctionnera sur de simples GSM. Avec une fonctionnalité restreinte, il est vrai, mais cela signifie que même si vous ne possédez pas un smartphone, vous pourrez quand même confirmer votre identité avec Itsme.

Plate-forme ouverte

Itsme est une initiative de Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC et ING, conjointement avec Orange, Telenet et Proximus. Il s'agit cependant d'une plate-forme ouverte que Belgian Mobile ID, l'entreprise derrière Itsme, espère que d'autres banques et acteurs en ligne accueilleront à bras ouverts.

Itsme est aujourd'hui déjà utilisée non seulement par ses créateurs, mais aussi par Randstad, Doccle, Bolero, Enco et Clearmedia (Proximus) et par le développeur d'applis Rombit, qui a intégré le contrôle ID auprès de la société d'enchères Vavato. Le gouvernement fédéral soutient lui également l'initiative. C'est ainsi qu'Alexander De Croo avait, il y a quelques mois encore, libéré la voie pour une identification légale via le smartphone.

Services publics

Le but est que le gouvernement rende dans les prochains mois ses sites compatibles avec l'appli. D'ici 2018, on assistera même à une accélération car à cette date, Tax-on-Web et MyPension devront aussi être accessibles via Itsme. Aujourd'hui, cet accès n'est possible qu'au moyen de l'eID et d'un lecteur de cartes ou d'une procédure plus compliquée sur base de jetons (tokens).

"Il s'agit d'une solution que tous les Belges pourront utiliser. Il est question d'entreprises avec lesquelles la plupart des citoyens ont aujourd'hui déjà un contact", déclare le ministre en charge de la numérisation, Alexander De Croo. "Pour le gouvernement, il est malaisé de proposer une capacité d'innovation. Mais de cette manière, le secteur privé peut innover d'une façon qui est aussi réglementée par la loi."

La sécurité sociale se déclare enthousiaste également. C'est ainsi que Frank Robben, directeur de Smals, annonce que son organisation entend intégrer l'appli aussi vite que possible. L'objectif n'est toutefois pas qu'Itsme remplace d'autres méthodes de login. Et le ministre de l'intérieur Jan Jambon de saluer comme il se doit l'initiative permettant une meilleure identification, mais qui ne remplacera en aucun cas la carte d'identité dans le monde réel.

De la concurrence pour Google et Facebook

Itsme n'est pas une appli de paiement, mais c'est une réponse belge à Facebook et Google, qui disposent depuis quelques années aussi de modules pour se connecter à des sites web externes.

Le succès d'Itsme dépendra surtout du nombre de partenaires qui utiliseront l'appli dans les mois et années à venir. Le pendant belge entend en tout cas faire mieux en tenant compte du respect de la vie privée des utilisateurs et en offrant plus de certitude quant à l'identité de ceux-ci.