'L'interdiction des ordinateurs portables dans les avions pourrait coûter 1 milliard de dollars aux passagers'

Le bannissement des ordinateurs portables à bord des avions s'applique déjà sur certains vols en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les Etats-Unis envisagent cependant d'étendre cette interdiction à l'UE et à la Suisse. Si cela se confirme, l'IATA (International Air Transport Association) avertit que cela coûtera 266 millions de dollars en perte de productivité, 216 millions de dollars en durées de voyage plus longues et 195 millions de dollars en location d'appareils de substitution à bord des avions.

"Voyager avec son ordinateur portable fait partie de la vie de tous les jours... Nous ne sommes pas certains que cette interdiction soit adaptée à la menace. Nous ne savons pas non plus quelle est la base et quelles sont les informations qui justifient pareille mesure", déclare Alexandre Dejuniac, CEO de l'IATA. Et d'ajouter que certaines entreprises choisiront plutôt de supprimer des voyages planifiés s'il est question de renoncer à des ordinateurs portables bourrés de renseignements confidentiels. Les vols pourraient aussi s'avérer moins sûrs en raison des batteries au lithium supplémentaires stockées dans la soute à bagages. Le transport des batteries au lithium ne se trouvant pas dans des appareils est dès à présent réglementé par l'IATA en raison du risque de surchauffe et d'explosions.

En lieu et place, Dejuniac plaide notamment pour de meilleurs systèmes de détection et pour un contrôle visuel supplémentaire des appareils.