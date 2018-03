L'Indonésie bloque Tumblr pour cause de 'pornographie'

L'Indonésie applique des lois strictes contre la pornographie. Le pays interdit toutes les déclarations et images considérées comme obscènes. Tumblr a par conséquent reçu le 28 février l'ordre de retirer de son site du contenu à connotation sexuelle et ce, dans les deux jours, selon le ministère. En l'absence de réaction de la part de Tumblr, le média social n'est plus accessible depuis lundi dans ce pays du sud-est asiatique.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement indonésien menace de bloquer des services de communication en ligne à cause d'un contenu qualifié de pornographique. En novembre dernier, Jakarta menaça ainsi de plonger Whatsapp dans le noir, si sa société-mère Facebook n'y supprimait pas des animations gif 'pornographiques'. Facebook obéit à cet ordre et évita ainsi un blocage. (ANP)