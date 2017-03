L'éditeur de software gantois ADAM absorbé par Aprimo

ADAM est une entreprise gantoise qui développe des logiciels à des fins de marketing. Ce software est conçu pour aider les entreprises à gérer logos, polices de caractères et illustrations utilisés dans des buts très variés. Parmi les entreprises qui utilisent ce type de software, on trouve notamment Lego, Philips et IKEA.

ADAM s'adresse donc à la même clientèle qu'Aprimo, une entreprise spécialisée en analyse de données en vue de mettre en oeuvre des campagnes de marketing. Dans le passé, les deux firmes avaient du reste déjà collaboré, et le rachat actuel en est une conséquence naturelle, apprend-on.

ADAM sera entièrement intégrée à Aprimo, dont le siège central se trouve à Chicago. Pieter Casneuf, CEO d'ADAM, y déménagera pour diriger le département Smart Content Solutions d'Aprimo. Il se dit du reste "très fier". Le montant du rachat n'a pas été révélé.