JBC teste une cabine d'essayage numérique

Le pantalon que vous avez emporté dans la cabine d'essayage, ne convient pas, ou la blouse que vous avez choisie, vous la voudriez dans une autre couleur: tout le monde connaît cela. Dans les magasins JBC de Merksem et Lochristi, vous pouvez désormais demander l'assistance de la cabine numérique. Dans le cadre de ce projet pilote, la cabine numérique est équipée d'un écran interactif sur lequel vous pouvez choisir un vêtement d'une autre taille ou d'une autre couleur. D'une simple pression sur l'écran, vous en informez le personnel du magasin, qui vous amène alors le vêtement demandé ou qui vous propose un accompagnement personnalisé.

Apprentissage machine

L'écran interactif peut aussi servir de source d'inspiration supplémentaire sur base de votre profil de client. Derrière ces conseils personnalisés, on trouve la technologie d'apprentissage machine développée par la startup Froomle, une spin-off de l'Universiteit Antwerpen.

Ces conseils à la mesure de chaque client individuel sont depuis peu aussi distillés dans la boutique web de JBC. A l'avenir, ils seront intégrés à ses autres canaux tels l'appli, les courriels et les kiosques en magasin.

Transformation numérique

Le projet pilote s'inscrit dans la transformation numérique de la chaîne de vêtements. "Nous recherchons continuellement des façons dont les moyens numériques peuvent nous aider à offrir à nos clients une expérience d'achat dans nos boutiques aussi agréable que possible, et à supporter mieux encore les membres de notre personnel dans l'exécution de leur travail", affirme Jo Braeckman, Group ICT Manager chez JBC. "Le feedback des clients et des collaborateurs durant cette période de test déterminera si la cabine d'essayage interactive sera incorporée à l'ensemble des points de vente JBC en Belgique."

L'attrait de JBC pour l'innovation avait précédemment déjà été démontré par la chaîne belge de vêtements avec l'introduction de la technologie RFID en vue de rationaliser la gestion des stocks, mais aussi avec le lancement du premier spot publicitaire interactif dans les kiosques 'in-store', où les clients peuvent commander un vêtement qui n'est temporairement plus disponible dans une boutique spécifique.