Intel sort des processeurs i9 pour ordinateurs portables

Après sa série de processeurs 'Kaby Lake', voici qu'Intel annonce à présent la série 'Coffee Lake'. Concrètement, il s'agit ici de six nouvelles puces destinées à donner aux ordinateurs portables des performances dignes de celles de machines desktop.

Le top-modèle de la nouvelle série d'Intel est le processeur i9-8950HK processor. Il s'agit là du premier processeur pour ordinateur portable de la famille i9. Il est équipé de six coeurs et douze 'threads' pour une vitesse d'horloge de 4,8 GHz. Cette vitesse ne constitue du reste pas une limite fixe, puisque le processeur peut être sur-cadencé facilement jusqu'à 5 GHz. Selon Intel, l'i9 devrait fonctionner quelque 29 pour cent plus rapidement que la septième génération de puces Intel. Pour des travaux spécifiques tels les jeux, une amélioration de 41 pour cent serait même possible et pour les montages vidéos 4K, l'i9 devrait fournir des performances améliorées de 59 pour cent.

A côté du produit-phare de ses processeurs mobiles, Intel annonce aussi quelques nouveaux processeurs i5, i7 et Xeon ayant comme thème central 'plus de coeurs'. Alors qu'avant, on pouvait attendre deux coeurs d'un i5, on en est par exemple à quatre maintenant. Même si les performances sont ici évidemment quelque peu moindres que celles de l'i9, il est encore et toujours question de processeurs très puissants ciblant les utilisateurs exigeants.

La nouvelle série de processeurs mobiles est aussi équipée d'un nouvel 'Intel 300 Series Chipset' à wifi Gigabit intégré, ce qui selon Intel, peut générer un doublement des vitesses internet. De plus, les puces sont optimalisées pour la mémoire Intel Optaney. Il s'agit là d'une technologie accélérant le stockage des données, ce qui permet à des disques durs quelque peu plus anciens de se rapprocher des vitesses qu'on peut aujourd'hui attendre des SSD.

Intel ne précise cependant pas quand la nouvelle série de processeurs sera disponible et combien ils coûteront. Il est très probable qu'on puisse les attendre dans les mois à venir dans les nouveaux ordinateurs portables haut de gamme de Dell, MSI et HP notamment.